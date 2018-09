Reschke: Unruhe im VfB bei Niederlage gegen Fortuna

Stuttgart. «Ich glaube, dass es Unruhe geben könnte, wenn wir gegen Düsseldorf verlieren», sagte Reschke am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Das wäre ja dann auch eine Saisonbilanz, die uns nicht zufriedenstellen könnte.» Nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Drittligist Hansa Rostock gelang den Schwaben auch in den bisherigen drei Partien in der Fußball-Bundesliga noch kein Sieg.

Die Partie gegen die Fortuna sei daher ein «extrem wichtiges Spiel», sagte Reschke. «Das ist unser fünftes Pflichtspiel. Wir sind zu Hause gegen Düsseldorf in der Tat in der Pflicht, zu gewinnen.»