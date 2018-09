Rekord-Gebot für Schlaf-Cocktail

Köln. In der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox hat ein Schlaf-Cocktail für ein neues Rekord-Angebot gesorgt: Die Investoren Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel boten dem Schlafforscher Markus Dworak in der Sendung vom Dienstagabend 1,5 Millionen Euro, um seine Idee zu unterstützen – einen teureren Deal gab es in der Geschichte der Sendung nie.

Dworak hatte seinen Nährstoff-Cocktail „Smart Sleep“ vorgestellt. Die Mischung aus Kreatin, Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren soll dafür sorgen, dass der Körper sich auch in kurzen Nächten besser erholt. Nach der Sendung gehörte der Name des Produktes zu den Top-Abfragen in Google.

Hans-Günter Weeß, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, sieht die Aussage, man erhole sich durch den Drink nachts besser, indes skeptisch: „Vielmehr sehe ich in dieser Aussage die Gefahr, dass immer mehr Menschen zugunsten von Arbeit, Hobbys und anderen Freizeitaktivitäten den für die körperliche Gesundheit unverzichtbaren Schlaf bewusst verkürzen“, sagte er dem Portal stern.de. dpa