Ulla Steuernagel hat in einem Laden viele Kilometer zurückgelegt Reise in unbekannte Sortimenter

Wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen. Wenn einer oder eine ein paar Schritte in die Tübinger Gartenstraße tut, kann er oder sie ebenfalls was erzählen. Da stellt sich auch so ein Reise-Gefühl ein. Denn hier versteckt sich seit ein paar Wochen ein Laden, der den Geschmack oder den Duft der weiten Welt in sich trägt und in seinen Regalen präsentiert.