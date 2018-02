Zehn Jahre spielte die TSG Balingen in der Fußball-Verbandsliga, nun zehn Jahre in der Oberliga – Zeit für den nächsten Aufstieg? Balingen ist derzeit Tabellenführer, würde als Meister direkt in die 4. Liga aufsteigen, der Zweite bestreitet eine Aufstiegsrunde mit den Zweiten aus Hessen und Rheinland-Pfalz/ Saarland.Doch sind die Balinger auch reif für die Regionalliga? In dieser Spielklasse ist ...