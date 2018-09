Regiert bald Labour in London?

London. Für einen Politiker, der seine Mission einmal als „den Kapitalismus zu stürzen“ beschrieben hat, pflegt John McDonnell erstaunliche Bekanntschaften. Der Schatzkanzler im Schattenkabinett und zweitmächtigste Mann bei Labour trifft sich dieser Tage gerne mit Industriekapitänen, Firmenchefs und Bankern von Goldman Sachs. Bei seiner Charmeoffensive durch die Vorstandsetagen britischer Unternehmen will der 67-Jährige die Bedenken zerstreuen, die seine Gesprächspartnern haben könnten über eine künftige Labour-Regierung. Das sind nicht wenige, gilt McDonnell doch als Alt-Sozi. „Sozialismus mit einem iPad“ hat er einmal seine Vision für Großbritannien umschrieben.

Doch für Geschäftsleute klingen in Zeiten des Brexit Labours Positionen, was den Austritt aus der Europäischen Union angeht, viel vernünftiger als die der Konservativen. Und man hört McDonnell umso aufmerksamer zu, weil ein Regierungswechsel durchaus nicht bis zum nächsten offiziellen Wahltermin im Mai 2022 warten muss, sondern, wie viele meinen, schon in näherer Zukunft stattfinden könnte.

Labour an der Macht? Das ist keine so fantastische Vorstellung, wie es vielen Beobachtern vor knapp anderthalb Jahr noch vorgekommen sein mag. Als die Premierministerin Theresa May im April 2017 vorgezogene Neuwahlen ankündigte, war man sicher, sie hat leichtes Spiel. Die Konservativen lagen in den Meinungsumfragen um 20 Prozent vor Labour. Theresa May galt damals noch als kompetente Sachwalterin des Brexit. Man ging davon aus, dass die Premierministerin ihre Mehrheit im Unterhaus auf über hundert Sitze vergrößern würde. Stattdessen war ihr Wahlkampf katastrophal, der von Labour-Chef Jeremy Corbyn glänzend.

Bei der Stimmauszählung im Juni 2017 konnte Labour 40 Prozent erringen, zehn Punkte mehr als zuvor, während die Konservativen ihre absolute Mehrheit verloren und einen Duldungspakt mit den nordirischen Unionisten eingehen mussten. Seitdem graut es den Torys vor einem erneuten Wahlgang und der Aussicht, dass der Sozialist Corbyn Premierminister werden könnte.

Gegen den Brexit-Deal

Das könnte früher eintreten als erwartet. Emily Thornberry, die im Schattenkabinett das Außenressort innehat, ist überzeugt, dass es zu Neuwahlen noch vor Jahresende, spätestens aber im Frühjahr kommen wird. Der Grund: Labour werde, kündigte sie in einem Interview mit der „Financial Times“ an, in jedem Fall gegen den Brexit-Deal stimmen, den May aus den Verhandlungen mit Brüssel zurückbringt und der vom Parlament abgesegnet werden muss. Angesichts der Tatsache, dass May nur eine Arbeitsmehrheit von 13 Sitzen hat und bis dato schon 25 ihrer Fraktionsgenossen angekündigt haben, gegen einen Deal stimmen zu wollen, ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass die Premierministerin die Abstimmung verliert. In dieser Situation, argumentiert Thornberry, sei erwiesen, dass die Regierung nicht handlungsfähig sei. Neuwahlen wären unumgänglich.

Der Labour-Parteitag, der am Sonntag in Liverpool beginnt, steht somit im Zeichen eines möglichen Wahlkampfs. Man wird das Programm für eine Labour-Regierung debattieren, deren Grundzüge schon feststehen (siehe Infokasten). Diese klingen für britische Verhältnisse sehr sozialistisch, kommen aber bei den Leuten gut an.

Wie eine Labour-Regierung sich zum Brexit stellen würde, ist unklar. Emily Thornberry unterstrich, sie wolle kein erneutes Referendum, sondern Neuwahlen, wenn May im Parlament unterliegt. Sollte Labour gewinnen, würde man sich dazu verpflichten, den Brexit zu vollziehen und um eine Verlängerung der Verhandlungsfrist bitten. Als Oppositionspartei kann es sich Labour noch leisten, ihre Brexit-Position taktisch auszurichten. Da ist vieles im Fluss. Auch die Frage, ob man nicht doch ein zweites Referendum unterstützen sollte, ist noch nicht abschließend beantwortet, was immer Thornberry denkt.