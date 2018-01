Regieren mit Videoschalte

Barcelona/Brüssel. „Ich werde unermüdlich daran arbeiten, unsere Institutionen vollständig wiederherzustellen“, versprach der frisch gewählte Präsident des katalanischen Regionalparlaments, Roger Torrent von der separatistischen Linkspartei ERC. Die erste wiederhergestellte Institution ist das Parlament selbst, das zweieinhalb Monate nach seiner Auflösung und zwischenzeitlichen Neuwahlen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentraf. Dessen wichtigste Aufgabe wird es sein, einen neuen Ministerpräsidenten zu bestimmen, damit Katalonien wieder eine Regionalregierung erhält: die zweite wiederherzustellende Institution, um die derzeitige Zwangsverwaltung durch die spanische Regierung abzuschütteln. Problemlos wird das nicht klappen.

Noch ist nichts wieder normal in Katalonien. Bei der konstituierenden Parlamentssitzung fehlten acht separatistische Abgeordnete, darunter der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont, der sich nach Brüssel abgesetzt hat. Er lebt dort im Exil, um sich seiner Verhaftung durch die spanische Polizei zu entziehen, die ihn mit einem nationalen Haftbefehl wegen „Rebellion“ sucht. Er denkt nicht daran, sich zu stellen, will aber von der belgischen Haupstadt aus Katalonien regieren.

Im Gesetz nicht vorgesehen

Ein Ministerpräsident, der per Videokonferenz regiert, ist aber im Gesetz nicht vorgesehen. Nach katalanischem Recht muss der Kandidat für das Ministerpräsidentenamt sein Regierungsprogramm „vor dem Plenum“ vorstellen und dann um dessen Vertrauen bitten. Doch vor das Plenum wird Puigdemont nicht treten können. Stattdessen soll ein anderer aus seiner Fraktion das Programm verlesen. Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy hatte am Montag daran erinnert, dass es so nicht gehe. Wer immer das Amt antreten wolle, müsse es „physisch antreten“ und vor dem Parlament erscheinen. Ansonsten bleibe „der 155 in Kraft.“

Auf Grundlage dieses Verfassungsartikels steht Katalonien seit dem 27. Oktober unter Zwangsverwaltung. Um das nicht in die Länge zu ziehen, hatte Rajoy rasch Neuwahlen angesetzt, was die Dinge für ein paar Wochen beruhigte. Doch nun droht wieder Chaos. Denn Puigdemont fühlt sich stark, nachdem er bei den Wahlen wider Erwarten seine ehemalige Partnerin, die ERC, hinter sich gelassen hatte. Puigdemont könnte sich zurückziehen und einem anderen Kandidaten seines Walbündnisses Junts per Catalunya den Weg freimachen. Aber das will er nicht. Martin Dahms