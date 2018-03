Reformationstag wird kein gesetzlicher Feiertag im Südwesten

Stuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag in Stuttgart, Baden-Württemberg habe genug Feiertage. «Irgendwann müssen wir auch noch arbeiten.» Er wies damit einen Vorschlag des Landesbischofs der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Otfried July, zurück. Dieser hatte sich in der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Dienstag) dafür ausgesprochen, den Reformationstag auch in Baden-Württemberg zum gesetzlichen Feiertag zu machen.

«Wohl wissend, dass wir in Baden-Württemberg – auch in der besonderen ökumenischen Situation – eine Reihe von Feiertagen haben, wäre der Reformationstag ein besonderer Fixpunkt», sagte July. Wegen des Reformationsjubiläums war der 31. Oktober im vergangenen Jahr einmalig ein gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern. In manchen Bundesländern ist der 31. Oktober regulär ein gesetzlicher Feiertag.