Reds weiter Drittletzter

Beim Württemberg-Derby der 1. Baseball-Bundesliga Süd mussten sich die Stuttgart Reds am Wochenende zwei Mal dem amtierenden Deutschen Meister Heidenheim Heideköpfe geschlagen geben. Nach dem 3:10 am Freitag in Cannstatt verloren die Reds tags darauf mit 4:9 auf der Ostalb.Mit zwei Auswärtsspielen in Regensburg schließen die Stuttgart Reds am kommenden Wochenende die reguläre Saison ab. Da auch d...