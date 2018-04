Realschulklausur wird verschoben

Finale Lern-Einheiten am Schreibtisch, letzte Blicke in die Formelsammlung oder in die Sekundärliteratur zur prüfungswichtigen Lektüre: Vielen Schülerinnen und Schülern im Landkreis stehen in dieser Woche Prüfungen bevor. Am heutigen Dienstag beginnen die Hauptschulprüfungen, am Mittwoch beginnt mit der schriftlichen Deutsch-Prüfung auch das Abitur an den Gymnasien. Für 40000 Realschüler im ganzen Land aber verschiebt sich der Prüfungsbeginn: Wie das Kultusministerium am Montag mitteilte, war am Freitag in einer Schule in Bad Urach ein geöffneter Umschlag mit den Aufgaben gefunden worden. Deshalb wurde die Deutschprüfung landesweit vom kommenden Mittwoch auf den 27. April verschoben. Damit beginnt die Prüfungsphase am Freitag, 20. April, mit Mathe, die Englisch- oder Französisch-Klausur bildet am Dienstag, 24. April, den Abschluss.

Für Schüler, die an einer Gemeinschaftsschule die Hauptschulprüfung ablegen, beginnt die Prüfungsphase heute planmäßig mit einer Deutschklausur. Eine Woche darauf, am Dienstag, 24. April, geht es für sie mit einer in Grundkenntnisse und Wahlaufgaben geteilten Matheprüfung auf dem Weg zum Hauptschulabschluss weiter – am Donnerstag, 3. Mai, bildet dann eine in Hörverständnis und Leseverständnis zweigeteilte Englischklausur den Abschluss der schriftlichen Hauptschulprüfungen. Bereits hinter sich haben die Schülerinnen und Schüler eine themenorientierte Projektprüfung.

An der Tübinger Gemeinschaftsschule West sind in diesem Jahr 51 Schüler/innen zu den Prüfungen für den Hauptschulabschluss angemeldet, an der Gemeinschaftsschule der Geschwister-Scholl-Schule sind es 15. Von der Französischen Schule erhielt das TAGBLATT bis Redaktionsschluss keine Prüfungszahlen.

An der Gemeinschaftsschule West werden in diesem Jahr die letzten beiden Jahrgänge der abgeschafften Alber-Schweitzer-Realschule ihre Prüfung ablegen – 56 Realschüler/innen sind zur Prüfung angemeldet. Weitere 40 Schüler kommen von der Gemeinschaftsschule hinzu. An der Gemeinschaftsschule der Geschwister-Scholl-Schule sind 75 Schüler/innen zur Realschulprüfung angemeldet.