Razzien auch in Walddorfhäslach und in Metzingen

Vier mutmaßliche Mitglieder der italienischen Mafiavereinigung ’Ndrangheta sind am Dienstag in Baden-Württemberg festgenommen worden. Die Männer sind italienische Staatsangehörige und 36, 40 sowie 47 Jahre alt. 180 Polizisten waren an den Einsätzen im ganzen Land beteiligt. Neben sechs Hausdurchsuchungen, zwei Festnahmen im Rems-Murr-Kreis und einer Festnahme im Ortenaukreis war auch der Landkreis Reutlingen betroffen.

Nach TAGBLATT-Informationen kam es in Walddorfhäslach und in Metzingen zu Razzien. In Metzingen wurde in den frühen Morgenstunden am Dienstag schließlich ein 47-jähriger mutmaßlicher Mafia-Angehöriger festgenommen.

Neben Baden-Württemberg wurden auch in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen weitere sieben mutmaßliche Angehörige der italienischen Mafia festgenommen. Die verhafteten Männer sind 36 bis 61 Jahre alt. Bei den Durchsuchungen wurden Bargeld, Handys, Schriftstücke und elektronische Datenträge beschlagnahmt.

Teil italienischer Ermittlungen

Die Razzien in Deutschland sind Teil einer Ermittlung der italienischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Auch in der italienischen Provinz Kalabrien und in sieben weiteren Provinzen wurden am Dienstag laut Bundeskriminalamt mehr als 160 mutmaßliche Mafia-Angehörige festgenommen. Sie gehören zum Clan Farao-Marincola, einer der mächtigsten ’Ndrangheta-Familien. Die Strafvorwürfe reichen von versuchtem Mord, Erpressung, Geldwäsche und Verstoß gegen das Waffengesetz bis hin zu internationaler Fahrzeug-Verschiebung und unlauterem Wettbewerb.

Die Festnahmen in Deutschland erfolgten auf der Grundlage von EU-Haftbefehlen und wurden von den deutschen Justiz- und Polizeibehörden umgesetzt. Zuvor hatten die italienischen Strafverfolgungsbehörden ein Rechtshilfeersuchen an Deutschland gerichtet. Der 47-Jährige, der in Metzingen festgenommen wurde, sitzt nun in Auslieferungshaft, so Landeskriminalamt-Sprecher Ulrich Heffner.