„Radikal und pragmatisch“

Potsdam. Kein Blatt vor den Mund nehmen und doch in der Umsetzung offen sein für Kompromisse: Die Potsdamer Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock (37) kandidiert beim Bundesparteitag der Grünen am Samstag in Hannover als Parteivorsitzende.

Frau Baerbock, Ihre Eltern haben Sie schon als Kind auf Demonstrationen mitgenommen. Welche Proteste waren das?

Unterschiedliche. Das waren Abrüstungs- und Anti-Akw-Demos in den 80ern. In den 90ern gegen Rechts. Heute bin ich mit meinen Kindern beim Protest auf der Straße, wie bei der „Wir haben es satt“-Demo für gesündere Lebensmittel und mehr Tier- und Landschaftsschutz.

Kann man als Jugendlicher auch gegen Eltern rebellieren, die politisch Ähnliches wollen wie man selbst?

Klar, aber dabei ging es weniger um Parteipolitisches.

Die Generation Ihrer Eltern war in mancher Hinsicht radikaler als viele Grüne heute. Was vom grünen Pioniergeist würden Sie als Parteivorsitzende unbedingt erhalten wollen?

Wir Grünen sind ja in einer Zeit entstanden, in der Politik und Gesellschaft vor riesigen Herausforderungen und Umbrüchen standen. Und es gab eine große Verunsicherung bei vielen. Denken Sie an Tschernobyl oder die in Deutschland stationierte Pershing-II-Raketen. Aber auch an die Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Das Waldsterben wurde damals erstmals in großem Stil ein Thema oder die Luftverschmutzung durch den Verkehr. Das Neue an uns Grünen war, dass wir vor diesen Krisen nicht die Augen verschlossen haben, sondern sie offensiv thematisiert haben und wachrütteln wollten. Daran hat sich nichts geändert.

Das bedeutet für Sie heute?

Dass ich beim Reden über die Klimakrise kein Blatt vor den Mund nehme und vehement für den Kohleausstieg streite. Zugleich weiß ich, dass ich zur Umsetzung Mehrheiten und Kompromisse brauche.

Stichwort Klima: Wie soll die Kohleindustrie für die von ihr verursachten Schäden bezahlen?

Der Kohlebergbau hat ganze Landstriche umgepflügt. Das Grundwasser ist belastet, Häuser sacken ab. Die Konzerne sind verpflichtet, zur Behebung dieser Schäden finanzielle Rückstellungen zu bilden. Das Problem ist aber: Die sind nicht insolvenzfest. Geht das Kohlezeitalter zu Ende, müssen wir damit rechnen, dass Firmen einfach vom einen auf den anderen Tag gehen. Wenn wir vermeiden wollen, dass die Konzerne zwar die Gewinne einfahren, die Allgemeinheit aber für die Schäden haftet, dann müssen wir jetzt diese Rückstellungen insolvenzfest machen und dafür das Gesetz auf Bundesebene ändern.

Sprechen Sie darüber auch mit Unternehmensvorständen?

Klar. Eine Politik, die über die Menschen, die Betroffenen, redet statt mit ihnen, ist nicht meine. So verändert man auch nichts. Ich bin mit Gewerkschaften genauso im Gespräch wie mit den Umweltverbänden, Unternehmensvorständen und Bürgermeistern. Man ist nicht immer einer Meinung. Aber man muss natürlich die verschiedenen Sichtweisen kennen.

Würden Sie das als pragmatischen politischen Ansatz beschreiben?

Mein Ansatz ist, radikal in der Sache zu sein und pragmatisch in der Umsetzung. Das ist für mich kein Widerspruch, sondern grüne Stärke.

Müssen sich die Grünen noch mehr zur Mitte hin öffnen?

Wenn wir dieses Land und wenn wir Europa ökologischer und gerechter machen wollen, können wir nicht bei knapp neun Prozent stehenbleiben. Daher freue ich mich über jeden, der uns Grüne unterstützt – ob nun globalisierungskritischer Aktivist, Altenpfleger oder Bankerin, die nachhaltig investiert statt in Kohle und Öl. Alle drei überzeuge ich aber nur, wenn sie merken, dass wir leidenschaftlich für grüne Inhalte kämpfen und uns nicht ständig nach anderen ausrichten.

Wäre die Parteilinke nicht nachhaltig verärgert, wenn mit Ihnen und Robert Habeck zwei Realos Vorsitzende würden?

Ich mache ein Angebot für die Gesamtpartei mit meinen Themen Klimaschutz, Europapolitik und gerechte Gesellschaft und mit meiner Art, Politik zu machen. Das heißt, vor Ort präsent zu sein, auch mal dort hinzugehen, wo es weh tut. Für mich selbst spielen die Flügel nicht die zentrale Rolle, weil ich glaube, dass sich unsere Vielfalt nicht in zwei Schubladen pressen lässt.

Sie sind Abgeordnete, haben Familie, sind Mutter zweier Kinder, nun kommt möglicherweise das Amt der Parteivorsitzenden dazu. Denken Sie: Das wird schon klappen?

Sonst würde ich nicht kandidieren. Und ob Spitzenpolitikerin oder Krankenschwester im Schichtdienst – es gibt immer wieder Momente, da ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr als ein Spagat. Auch um das zu verbessern, bin ich in der Politik.

Sie haben für eine Jamaika-Koalition gekämpft und wollen Bundesvorsitzende der Grünen werden. Damit zeigen Sie viel Mut, einen Mut, den andere nicht haben, wenn es beispielsweise ums Regieren geht.

Ich habe für echten Klimaschutz, eine humane Flüchtlingspolitik, mehr Unterstützung für Familien und ein solidarisches Europa gekämpft. Das GroKo-Ergebnis zeigt, dass es einen Unterschied macht, ob Grüne mit am Tisch sitzen. Was bei Jamaika rausgekommen wäre, wissen wir nicht, da die FDP wie ein bockiges Kind hingeschmissen hat, bevor man sagen konnte, ob das Glas halbvoll oder halbleer ist.

Trauern Sie „Jamaika“ noch nach? Ihre Fraktionskollegin Agnieszka Brugger hat gesagt, sie träumt nachts von den Sondierungen.

Dem Gepoltere von Herrn Lindner und Herrn Dobrindt trauere ich keine Sekunde nach. Aber dass der von uns gegenüber der Union rausverhandelte sozialverträgliche Kohleausstieg nun nicht kommt, sich im Bereich der Pflege nichts nachhaltig verbessert und Kinder weiter im syrischen Kriegsgebiet verharren müssen, weil der lebensrettende Weg des gesteuerten Familiennachzugs ausgesetzt bleibt, das schmerzt mich sehr.