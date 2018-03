Radfahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbahn gestorben

Mannheim. Der Mann sei am Freitag in einer Klinik gestorben, teilte die Polizei mit. Der Unfall hatte sich am Mittwoch ereignet, seitdem lag der 54-Jährige mit schwersten Kopfverletzungen in einem Krankenhaus. Der Mann hatte Augenzeugen zufolge plötzlich und ohne Ankündigung die Richtung gewechselt und war so vor die Bahn geraten. Der Fahrer konnte trotz einer Notbremsung den Zusammenprall nicht verhindern.