Quaddeln von der Kriebelmücke und Hautausschlag vom Eichen-Prozessionsspinner

Im Unterschied zu Stechmücken saugen Kriebelmücken das Blut nicht direkt aus der Haut, sondern erzeugen mit ihren scharfen Mundwerkzeugen eine kleine Wunde, in der sich Blut sammelt. Dieses wird dann aufgesaugt. Aus den geröteten Schwellungen kann sich ein Knötchen und in der Folge ein eitriges Bläschen entwickeln. Ursache ist der giftige Speichel, den die Kriebelmücke in hoch konzentrierten Mengen abgibt. Die Bisse der Mücke können Bakterien übertragen, die Schmerzen und Fieber auslösen. In diesem Fall ist es ratsam, mit Antibiotika zu behandeln. Treten auffällig große Schwellungen auf, sollte man das Blut auf eine Allergie hin untersuchen lassen. Denn die kann sich auf den Kreislauf auswirken und im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich werden.

Laut Dr. Jörg Fischer, Oberarzt in der Allergologie der Tübinger Hautklinik, melden sich nicht mehr Leute als sonst um diese Jahreszeit wegen Mückenstichen. Und: „Dass man am Neckar unten gestochen wird, ist ja nichts Neues.“ Auch Prof. Matthias Möhrle von der Tübinger Praxisklinik Haut und Venen sieht keine Anzeichen für eine Mückenplage. Allerdings gebe es seit einigen Jahren immer mehr Kriebelmücken, die „ziemlich ekelhafte Stiche“ verursachen. Sie lösen teils handtellergroße Rötungen aus. Das Problem sei jedoch „weniger der Stich als der Mensch, der die Haut aufkratzt und dadurch Keime einbringt“, so Möhrle. Das könne sich bis zur Wundrose auswachsen. Im Vergleich zur Stechmücke ist die Kriebelmücke kleiner, bauchiger, und fliegt praktisch geräuschlos. Den Stich spürt man in der Regel nicht.

Kampf gegen giftige Raupen – bis zur Selbstanzeige

Der Eichen-Prozessionsspinner breitet sich seit Jahren in Deutschland aus. Die Raupen des Falters sind nicht nur für den Menschen eine Gefahr, sondern auch für die Bäume, deren Gehölz sie kahlfressen. Sie sind nachtaktiv und wandern dicht hintereinander her, ähnlich wie bei einer Prozession – daher der Name. Vom fünften Larvenstadium an leben sie in größeren Gespinsten zusammen. In dieser Zeit bilden sie auch die gefährlichen Härchen. Die Gespinste müssen professionell entfernt werden. Zwar werden die Eichen-Prozessionsspinner bundesweit bekämpft, doch ist nicht immer klar, wer zuständig ist. Weil in diesem Jahr bereits hunderte Menschen in seiner Gemeinde betroffen gewesen seien, hat sich der Bürgermeister von Seehausen in Sachsen-Anhalt, Rüdiger Kloth, kürzlich selbst angezeigt – wegen Körperverletzung im Amt. Er sehe sich außer Stande, die Bevölkerung ausreichend vor gesundheitlichen Schäden zu bewahren, so Kloth. Er kritisiert, dass sich beim Umwelt- und Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalts niemand zuständig fühle. Durch seine Anzeige will er klären lassen, wer für die Bekämpfung verantwortlich ist.