Putzfrau entdeckt vermissten Sechsjährigen

Stuttgart. Um 5.55 Uhr twitterte die Polizei Entwarnung: Der vermisste sechsjährige Junge war kurz zuvor wohlbehalten aufgefunden worden. Der Erstklässler hatte in seiner ehemaligen Kindertagesstätte im Kinder- und Familienzentrum Paulusstift in Stuttgart die Nacht verbracht. Eine Putzfrau hatte das schlafende Kind am Dienstag gegen 5.30 Uhr gefunden, als sie mit ihrer Arbeit beginnen wollte. „Ich kenne mich doch hier aus“, soll der Junge nach dem Auffinden zur Hauswirtschaftleiterin der Schule gesagt haben.

Der Sechsjährige hatte am Montag nach Schulschluss gegen 16.30 Uhr die Raitelsbergschule verlassen. Er sollte sich vor seiner ehemaligen Kita mit seiner Mutter treffen, um gemeinsam nach Hause nach Bad Cannstatt zu fahren. Als der Junge nicht zum Treffpunkt kam, fragte die Mutter zunächst im Paulusstift, ob jemand ihren Sohn gesehen habe. Dann lief sie den Weg zur Schule zurück, um nach dem Kind zu suchen, schildert Zentrumsleiterin Heidi Nagler den Ablauf. Sie vermutet, dass sich die beiden verpasst haben und der Junge im Paulusstift vor dem Regen Schutz suchte. Als das Kind nicht auftauchte, alarmierte die Mutter die Polizei. Dies löste am Montagabend eine Suchtaktion mit einem Hubschrauber und Spürhunden von Polizei und Rotem Kreuz aus. Die Suche blieb aber erfolglos.

Der Junge habe die Nacht in der Nähe seines ehemaligen Gruppenraumes im Sockelgeschoss des Paulusstifts verbracht, schildert Heidi Nagler. Als die Putzfrau das Kind sah, habe sie die Hauswirtschaftsleiterin hinzugezogen, die dann die Polizei alarmiert hat. Der Junge habe den Eindruck gemacht, als ob er die Nacht ganz gut überstanden habe, berichtet die Leiterin. „Es war gut, dass er einer vertrauten Umgebung war.“

Der Grundschüler hatte im Paulusstift, wo 93 Kinder in 7 Gruppen betreut werden, seine Kindergartenzeit verbracht und ist auch als Schüler immer mal wieder vorbeigekommen, erzählt Heidi Nagler. Er habe in der Nacht vermutlich nichts zu essen gefunden, aber die Toiletten seien zugänglich gewesen und damit auch Trinkwasser. Die Leiterin hat den Sechsjährigen zwar nicht unmittelbar nach dem Auffinden, aber später am Morgen angetroffen, als er zusammen mit seiner Mutter und der Polizei zurück in die Kita kam.

Am Montag hat die Kita wegen eines pädagogischen Tages keine Kinder betreut. Die Türen seien aber wegen der Weiterbildung im 1. Stock nicht verschlossen gewesen. Kolleginnen hätten am Abend sogar im Erdgeschoss nachgeschaut, ob jemand im Haus ist. Den Vermissten in der Etage darunter habe niemand bemerkt. Nagler vermutet, dass der Junge kein Licht eingeschaltet hatte. Auch die Spürhunde hätten am Paulusstift keine Witterung aufgenommen. Daniel Grupp