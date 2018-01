Mitarbeiter der Spurensicherung am Fundort der Leiche in Löwenstein. Foto: Marcel Bartenbach/Archiv dpa/lsw

Heilbronn Prozess mit 97 Zeugen: 64-Jähriger soll Frau getötet haben

Vernehmungen von bis zu 97 Zeugen sollen in einem Prozess in Heilbronn von heute an helfen, den Mord an einer 59-Jährigen in Löwenstein aufzuklären.