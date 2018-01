Protestaktion für gesunde Lebensmittel

Tübingen. Zehntausende gehen am Samstag in Berlin auf die Straße, um für eine nachhaltige Landwirtschaft zu demonstrieren. Franziska Wolpert und Konstantin Bock haben für diesen Tag in Tübingen ebenfalls eine Demo unter dem Motto „Wir haben es satt!“ organisiert: „für alle, für die der Weg nach Berlin zu weit oder zu teuer ist“, sagt Franziska Wolpert. Die 27-jährige Geoökologin organisiert mit dem Studenten Konstantin Bock die Protestaktion.

Dazu kooperieren sie nicht nur mit den Veranstaltern der Berliner Demo, sondern sie haben im Südwesten ein Netzwerk geknüpft: So erhalten sie Unterstützung unter anderem vom Bündnis für gentechnikfreie Region Ulm, vom BUND-Regionalverband Neckar-Alb, vom Verein Gentechnikfreie Landkreise Ludwigsburg/Rems-Murr sowie von der Solidarischen Landwirtschaft Tübingen. „Das ist mehr als ein Vollzeitjob“, sagt Wolpert. Sie war selbst bereits vor Jahren auf der Demo in Berlin. Konstantin Bock, der in Tübingen im siebten Semester Biologie studiert, konnte die Zeit nur aufbringen, weil er kurz vor Weihnachten seine Bachelor-Arbeit abgegeben hat. „Uns liegt das Thema sehr am Herzen. Es geht um unsere Lebensmittel, im Grunde ist es also etwas, was jeden betrifft“, sagt der 23-Jährige.

Gemeinsam mit den anderen Organisationen rufen die beiden Tübinger zu einer „zukunftsfähigen Landwirtschaft“ auf. Wie die aussehen könnte? Weg von der Agrarwirtschaft hin zu einer nachhaltigen bäuerlichen Landwirtschaft. Es sei höchste Zeit zu handeln: „Sonst gibt es beispielsweise in Jahrzehnten durch die Düngemittel und Erosion einfach keinen Boden mehr“, sagt die Geoökologin. Biologie-Student Bock betont auch die Auswirkungen auf das Klima: „40 Prozent der Emissionen entstehen durch die Agrarwirtschaft“, dazu tragen unter anderem lange Transportwege bei. Die Demonstration richtet sich natürlich an die Politik, aber auch an Landwirte und vor allem an die Verbraucher.

„Wenn wir es schaffen, ein Bewusstsein bei den Konsumenten zu wecken, ist schon viel erreicht“, sagt die Geoökologin. Den Konsumenten rät Barbara Lumpp vom BUND-Regionalverband beispielsweise, statt Billig-Lebensmitteln im Supermarkt regionale Produkte, idealerweise aus Bio-Anbau, zu kaufen. „Uns ist es wichtig, nicht nur zu sagen, wie schlimm es aktuell um die Landwirtschaft bestellt ist, sondern wir wollen auch Zukunftsperspektiven auftun“, sagt Wolpert. Deshalb sprechen bei der Demo auch Landwirte, die bereits einen alternativen Weg einschlagen.

Landwirte machen mit

Die Tübinger wollen der Berliner Demonstration keine Leute abziehen und machen deshalb parallel für die Aktion Werbung. Wie viele Menschen am kommenden Samstag um 11 Uhr auf den Tübinger Marktplatz kommen werden? Das sei schwer abzuschätzen, die Organisatoren rechnen aber vorerst mit 500 Demonstranten aus Ulm, dem Raum Stuttgart und anderen Regionen des Landes. Madeleine Wegner