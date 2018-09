Porsche steigt aus dem Diesel aus

Nach Fahrverboten und sinkenden Diesel-Absatzzahlen zieht der Sportwagenbauer Porsche Konsequenzen. Als erster deutscher Autokonzern steigt die VW-Tochter aus dem Diesel aus. „Von Porsche wird es künftig keinen Diesel mehr geben“, sagte Vorstandschef Oliver Blume. Er kündigte den Ausstieg vor einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Chefs deutscher Auto-Konzerne an.

Porsche will sich nach eigenen Angaben intensiver im Bereich Hybridtechnologie und Elektromobilität engagieren. Schon seit einiger Zeit bietet der Sportwagenbauer aus Zuffenhausen keine Diesel-Motorisierungen für seine Baureihen mehr an. Doch war offen geblieben, ob dies auf Dauer so bleibt.

Das Spitzentreffen zur Diesel-Problematik ging am Sonntag im Kanzleramt zunächst ohne Einigung zu Ende. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kündigte an, es werde kommende Woche weitere Gespräche geben – sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch zwischen dem Verkehrsministerium und den Autoherstellern. Bis Ende der Woche sollten die Maßnahmen „konkretisiert“ werden, sagte Scheuer. Der CSU-Politiker sagte, man habe auch über Hardware-Nachrüstungen an älteren Dieselautos gesprochen.

Wegen der hohen Belastung der Luft mit schädlichen Stickoxiden wurden in mehreren deutschen Städten Fahrverbote verhängt, das Thema beschäftigt die Gerichte. dpa/afp