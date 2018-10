Polizisten-Attrappe in Musbach beschäftigt echte Polizei

Ebersbach-Musbach. An der Ortsdurchfahrt steht auf einem Privatgrundstück eine lebensgroße Attrappe eines Ordnungshüters. Die Puppe hält eine nachgebaute Kamera in der Hand - sie soll wohl an das Tempolimit erinnern. An der Ortsdurchfahrt gilt Tempo 50. Ob die an einen Zaun angekettete Figur dort stehen bleiben darf, prüft nun die echte Polizei: Nach ihren Angaben vom Montag muss die Puppe entfernt werden, sollte sie Autofahrer zu sehr ablenken.