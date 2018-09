Polizei sucht Zeugen

Gleich mehrere Autos überholte ein Fahrzeug auf der Autobahn 81 von der Anschlussstelle Rottenburg kommend in Fahrtrichtung Herrenberg am Freitag gegen 12.45 Uhr auf der rechten Spur. Knapp vor einem Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen wechselte es auf die linke Fahrbahn. Der Fahrer des schweizer PKWs bremste ebenso wie eine 38-Jährige BMW-Fahrerin ab. Ein hinter dem BMW fahrender 22-Jähriger konnte mit seinem Audi nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr auf. Ein 40-jähriger Opel-Lenker wich von der linken Fahrspur nach rechts aus und stieß dabei mit einem 18-sitzigen Bus zusammen. Der Audi fing nach dem Unfall Feuer, doch konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die Fahrerin des BMW sowie der Fahrer des Audi wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 26000 Euro. Zu dem flüchtigen Rechtsüberholer ist nichts bekannt. Der Fahrer des schweizer Fahrzeugs hielt nach dem Unfall an, fuhr dann jedoch weiter, da genug Helfer vor Ort waren. Ihn und mögliche Unfallzeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 0711/68690 zu melden.