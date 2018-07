Polizei sucht 64-jährigen Vermissten

Der 64-Jährige hatte gegen 13 Uhr das Haus verlassen um einen Termin in der Reichenau Straße wahrzunehmen. Dort wurde auch sein unverschlossen abgestelltes Fahrzeug aufgefunden. Er soll zuletzt am Samstagabend im Biergarten einer Gaststätte in der Uracher Straße in Münsingen in Begleitung eines unbekannten Mannes gesehen worden sein. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Sämtliche Ermittlungen, auch die Suche mit einem Polizeihubschrauber führten bislang nicht zum Auffinden des 64-Jährigen.

Helmut Krehl ist zirka 182 cm groß und schlank. Er hat eine Glatze und war zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem blau-kariertem Hemd. Auffällig ist sein leicht schleppender Gang. Die Polizei fragt nun, wer Angaben zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten machen kann oder wer ihn nach Samstagabend noch gesehen hat?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reutlingen, Telefon 07121/942-3333, oder das Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/93640, entgegen.

Insbesondere bittet die Kriminalpolizei auch den noch unbekannten Begleiter, mit dem der Vermisste in der Gaststätte gesehen wurde, sich zu melden.