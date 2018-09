Polizei stellt Suche nach vermisstem Nichtschwimmer ein

Zaberfeld. Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, lässt die Gemeinde den Badesee für die Öffentlichkeit aber noch gesperrt. Demnach rechnen Polizeitaucher damit, dass der Leichnam des 25-Jährige in den kommenden Wochen an die Oberfläche treiben könnte. Der Mann aus Gambia war am Montag mit seiner Lebensgefährtin in einem Schlauchboot auf dem Stausee unterwegs gewesen, als er aus bislang unbekannter Ursache aus dem Boot fiel.

Am Mittwoch war eine letzte Suchaktion von Tauchern der Wasserschutzpolizei erfolglos geblieben. Dabei war lediglich ein Handtuch am Grund des Sees gefunden worden, das in dem Boot gelegen haben soll, wie der Polizeisprecher mitteilte.