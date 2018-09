Polizei registriert 173 Handyverstöße

Zwischen 16 und 18 Uhr sind dabei 10 Mal Handy am Steuer, 8 Mal Fahren ohne Gurt sowie 2 Löschungen der Betriebserlaubnis wegen technischer Veränderungen an Fahrzeugen registriert worden. An den insgesamt 61 Kontrollstellen im Bereich des Präsidiums nahmen annähernd 200 Polizeibeamte in drei Landkreise über 1000 Fahrzeuge unter die Lupe. Dabei stellten die Beamten bei 173 Fahrerinnen und Fahren eine verbotene Handynutzung fest und brachten dies zur Anzeige. Somit war nahezu jeder fünfte kontrollierte Fahrer oder jede fünfte Fahrerin durch das Mobiltelefon abgelenkt. Sie erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei. Außerdem mussten die Einsatzkräfte in 184 Fällen wegen Verstößen gegen die Gurtanlegepflicht ein Verwarnungsgeld aussprechen.