Polizei nimmt zwei Exhibitionisten fest

Auf der Außenterrasse einer Gaststätte in der Poststraße entblößte sich am Dienstagmittag ein 27-Jähriger gegenüber einer Bedienung und onanierte vor ihr. Die Frau wollte gegen 11.45 Uhr die Tische abwischen, als sie den auf der Terrasse stehenden Mann sah. Eine Streife, die zufällig in der Gegend war, konnte den 27-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt noch immer zugange war, vorläufig festnehmen. Der Mann von der Elfenbeinküste wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Zum Fall eines weiteren Exhibitionisten sucht die Polizei noch Zeugen: Der 19-Jährige hatte sich am Mittwochmorgen in der Hechinger Straße im Bereich einer Gaststätte entblößt und soll dabei onaniert haben. Ein 20-Jähriger rief die Polizei. Der 19-jährige deutsche Staatsangehörige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob noch weitere Personen den Mann gesehen haben, ist unklar. Die Gaststätte liegt an einem Schulweg. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/9728660 bei der Polizei zu melden.