Polizei kontrollierte Autos und Fahrer

Von 16 bis 22 Uhr kontrollierten Polizisten aus Rottenburg und Beamte des Präsidiums Einsatz (ehemals Bereitschaftspolizei) an der Abzweigung zur Uhlandhalle Autos und Fahrer. Mit der Taschenlampe leuchtete ein Beamter in Auto und Gesicht. Wer auf den ersten Blick nicht harmlos genug wirkte, wurde zu den Kollegen auf den Hallen-Parkplatz weitergeleitet.

Einen speziellen Anlass für die Kontrolle an der L371 habe es nicht gegeben, sagte Polizeisprecher Michael Schaal auf Nachfrage. Vielmehr kontrollierten die Beamten in den „dunklen Monaten“ im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen standardmäßig an neuralgischen Stellen – zum Beispiel, wie nun am Mittwoch, an der Strecke zur Autobahn 81. Immer wieder gehe den Beamten da auch mal ein dicker Fisch ins Netz. In Wurmlingen, so Schaal, war das diesmal allerdings nicht der Fall.