Polizei im Rotteburgischen mit Fasnets-typischen Einsätzen beschäftigt

Gegen 16.30 Uhr musste in Wurmlingen eine 17-Jährige mit Alkoholvergiftung vom Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht werden. Da die Jugendliche nicht mehr in der Lage war, ihre Personalien anzugeben, ermittelte die Polizei und verständigte ihre Eltern. Gegen 21 Uhr schlug in der Rottenburger Königstraße ein 24-Jähriger mit einem Bierkrug auf zwei Männer im Alter von 40 und 43 Jahren ein, die dabei leicht verletzt wurden. Alle Beteiligten hatten je deutlich mehr als ein Promille Alkohol in der Blutbahn. Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr gerieten an einer Tankstelle in Ergenzingen drei Männer in Streit. Ein 37-Jähriger schlug unvermittelt einen 38-Jährigen nieder, während ein 35-Jähriger schlichtend eingreifen wollte. Der 37-Jährige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei, konnte aber im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Die Beteiligten hatten teils mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut.