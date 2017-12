Polizei hilft Reisenden aus Peru

Einer Streife der Tübinger Verkehrspolizei war am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr auf der B27 bei Kirchentellinsfurt ein Mietwagen aufgefallen. Der Renault war auf der Bundesstraße lediglich mit 30 bis 40 Stundenkilometern und in Schlangenlinien unterwegs. Erst in der Stuttgarter Straße gelang es, den Wagen anzuhalten. Darin saßen zwei Frauen und zwei Kinder.

Für die Beamten war es ein Rätsel, warum die 67-jährige Fahrerin so unsicher unterwegs fuhr. Sie hatte weder Alkohol getrunken, noch stand sie unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss. Die Verständigung war schwierig, weil die Insassen kein Deutsch sprachen. Schließlich stellte sich heraus, dass die vier aus Peru kamen und kurz zuvor am Flughafen Stuttgart gelandet waren. Da die Frau in ihrem Heimatland nur in den Anden Auto fährt, war sie mit den deutschen Verkehrsverhältnissen nicht vertraut.

Eine gefahrlose Weiterreise war aus Sicht der Polizei nicht zu verantworten. Da die zwei Frauen und die beiden Kinder bei den winterlichen Temperaturen froren, wollten die Polizisten sie zu ihrer Unterkunft bringen. Die Touristen hatten aber nur den Namen der Straße ihrer Ferienwohnung. Die war jedoch nicht – wie von ihnen vermutet – in Tübingen.

Die hilfsbereiten Polizisten besorgten ihnen eine Ersatzunterkunft. Am Freitagmorgen ermittelten sie die vollständige Adresse der Wohnung, die in einer Tübinger Kreisgemeinde liegt. Sie chauffierten die glücklichen Peruaner dorthin und erklärten der Vermieterin das verspätete Eintreffen. Um das Mietauto will sich der nachreisende Familienvater kümmern.