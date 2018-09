„Picasso“, der Rächer der Raser

Paris. Er nennt sich „Picasso“ und ist zu einer Berühmtheit in den Kreisen französischer Automobilisten geworden. Seinen wirklichen Namen kennt niemand, denn „Picasso“ ist ein Sprayer, der schon deswegen so großen Wert auf seine Anonymität legt, weil ihn die Behörden liebend gern einbuchten würden. Allein in den Monaten Juli und August nämlich hat er 14 Fotos von Radarfallen ins Internet gestellt, die er mit dem Aufsprühen von Farbe außer Gefecht gesetzt hatte.

„Picasso“ kämpft schon seit mindestens eineinhalb Jahren mit der Sprühdose gegen Blitzer, die in der ostfranzösischen Region Ain auf Temposünder lauern. Und seit die Pariser Regierung am 1. Juli auf allen zweispurigen Landstraßen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 90 auf 80 km/h senkte, fliegen ihm Sympathien aus dem ganzen Land zu.

In den sozialen Netzwerken wird „Picasso“ als Held gefeiert, die Fotos seiner „Kunstwerke“ werden enthusiastisch kommentiert. „Du verdienst die Ehrenlegion“ heißt es da etwa oder „Tausend Dank; Jean Moulin (Red: Leiter der Résistance gegen die Nazi-Besatzung) wäre stolz auf dich“.

Die plötzliche Popularität des Sprayers steht in einem direkten Verhältnis zu der Empörung über die Einführung von Tempo 80. Mehr als 70 Prozent unserer Nachbarn mögen es ihrer Regierung nicht abkaufen, dass Tempo 80 dem Bemühen geschuldet sei, die Zahl der Verkehrstoten zu senken. Vielmehr sind sie davon überzeugt, dass „die da oben“ bloß die Autofahrer noch über jene 920 Millionen Euro hinaus schröpfen wollen, welche die Radarfallen im vergangenen Jahr eingespielt haben.

Ob dieser Verdacht nun berechtigt ist oder nicht, die ersten Zahlen zeigen jedenfalls, dass die Zahl der Bußgeldbescheide wegen überhöhter Geschwindigkeit im Juli und August sprunghaft in die Höhe geschnellt sind. Das von den landesweit 3275 fest installierten „Starenkästen“ ausgelöste Blitzlichtgewitter fiel mehr als doppelt so intensiv aus wie den Ferienmonaten des Jahres 2017. An mangelhaft informierten Bleifuß-Touristen lag das entgegen ersten Vermutungen jedoch nur in 16 Prozent der Fälle.

Kein Wunder also, dass der Zorn der französischen Autofahrer weit davon entfernt ist, sich zu legen. Kein Wunder auch, dass „Picasso“ Nachahmer findet. Zwar verweigern die Behörden genauere Angaben. Sie bestätigen aber, dass sich die Fälle mutwilliger Blitzer-Beschädigungen häufen. Und nicht nur durch Sprühangriffe. Genauso beliebt ist, auf Starenkäste zu schießen, sie mit Müllsäcken zu verhüllen oder ihr Kameraauge zuzukleben. Immerhin sah sich das Innenministerium nun genötigt, darauf hinzuweisen, dass die Blitzer Staatseigentum sind und deren Beschädigung oder gar Zerstörung hohe Strafen nach sich ziehen.

„Picasso“, so viel steht fest, lebt gefährlich. Und die Zahl der Nacheiferer hält sich – noch – in Grenzen. Sie dürfte geringer sein als die der Einladungen, die der Rächer der Automobilisten erhält, doch bitte über das Department Ain hinaus tätig zu werden.

Garniert sind diese Einladungen, die übrigens den Tatbestand der Anstiftung zu einer Straftat erfüllen, meist mit den genauen Koordinaten einer Radarfalle inklusive Foto. Selbst Kostenerstattung und oder Erfolgsprämien wurden ihm im Internet schon angeboten. Peter Heusch