Pfullingen stellt auf Tempo30 um

Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr beschlossen, flächendeckende Tempo-30-Zonen in der Stadt einzuführen. Um diesen Beschluss in die Praxis umzusetzen, sind viele Vorarbeiten nötig. Die Stadtverwaltung weist daraufhin, dass in Tempo-30-Zonen gilt in der Regel die Vorfahrtsregelung rechts vor links. Dies gelte auf allen Straßen. Ausgenommen seien lediglich Straßen mit öffentlichem Nahverkehr. Die Einrichtung einer Zone bedeute, dass Schilder angebracht und alte Vorfahrtsschilder entfernt werden müssten. Außerdem würden bestehende Haltebalken demarkiert und teilweise neue Markierungen, wie Haifischzähne, angebracht. „In einer Übergangszeit von etwa vier Wochen werden an der einen oder anderen Kreuzung Gefahrenzeichen mit Zusatz ‚geänderte Vorfahrt‘ zusammen mit einem Blitzer aufgestellt, um die Verkehrsteilnehmer mit der neuen Regelung vertraut zu machen“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.