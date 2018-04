Pfau auf Abwegen

Lahr. In Lahr im Ortenaukreis wird Mitte April die Landesgartenschau eröffnet. Sie wird mit einem hübschen Logo beworben, das aus drei stilisierten Blättern in Orange, Grün und Blau sowie dem Motto „wächst. lebt. bewegt“ in den gleichen Farben besteht. Dazu würde der herrenlose Pfau, der sich seit Monaten in der Stadt aufhält, gut passen. Schon rein farblich, und weil er so ein stattliches und stolzes Tier ist.

Doch der dumme Vogel verscherzt sich gerade sämtliche Sympathien. Er führt sich derart rabiat auf, dass die Stadtverwaltung die Bürger um Unterstützung bittet. Gerade die haben das größte Interesse daran, dass dem Federvieh Grenzen gesetzt werden, denn es zerkratzt Autos, plündert Gärten und reißt die Menschen frühmorgens mit markerschütterndem Geschrei aus dem Schlaf. Alle Versuche, den Störenfried einzufangen, sind bisher fehlgeschlagen. Selbst die Profis einer Tierhilfsorganisation waren erfolglos, weil der Pfau davonfliegt, sobald ihm jemand zu nahe kommt.

Nicht auszudenken, was er mit den Blumenbeeten der Landesgartenschau anstellt, sollte er bis dahin noch frei sein. Deshalb hat die Stadt die Bürger aufgefordert, das Tier mit Futter in eine Garage zu locken und einzusperren, bis die Leute der Tierhilfsorganisation da sind. Dass der Vogel randaliert, ist klar. Aber vielleicht gelingt es ja, ihn zu zähmen und als Maskottchen über das Gartenschau-Gelände stolzieren zu lassen. Das sollte ihm mal jemand sagen, was er sich da entgehen lässt. Petra Walheim