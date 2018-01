Peugeot ungebremst

Zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten kam es am späten Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 27 von Ofterdingen in Richtung Hechingen. Im Bereich der Ofterdinger Steige, etwa 200 Meter vor dem Ende des vierspurigen Ausbaus, hatte sich gegen 17.30 Uhr ein Rückstau gebildet. Den übersah eine 63 Jahre alte Peugeot-Lenkerin. Sie krachte auf der rechten Fahrspur, vermutlich ungebremst, ins Heck eines bereits seit einiger Zeit stehenden Audi Q 5.

Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen. Sie kam stationär in eine Klinik. Auch die 38-jährige Audi-Fahrerin, sowie drei in dem Fahrzeug mitfahrende Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die ordentlich in Kindersitzen angeschnallten Kinderblieben aber offenbar unversehrt. Die 38-Jährige zog sich leichte Blessuren zu. Die beiden erheblich beschädigten Autos musste ein Abschleppunternehmen bergen und abtransportieren. Den Schaden schätztt die Polizei mit insgesamt rund 30000 Euro an.