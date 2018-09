Personalmangel bremst Badesommer

Heiß, heißer, Sommer 2018. In diesem Jahr hat es die Sonne außerordentlich gut gemeint. Von einer „sehr erfolgreichen Saison“ berichtet dementsprechend Jens Böhm, Sprecher der Stuttgarter Bäderbetriebe. Etwa 780 000 Besucher wurden in den Freibädern in Möhringen, Vaihingen, Sillenbuch, Untertürkheim und auf dem Killesberg gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr spricht Böhm von einem Plus von gut 24 Prozent.

Dass wie 2003 dennoch nicht die Million-Marke geknackt wurde, führt er unter anderem auf die deutlich verkürzten Öffnungszeiten im bei Frühschwimmern beliebten Inselbad, dem größten Stuttgarter Open-Air-Bad, zurück. Erst um 10 oder 11 Uhr durften Badegäste kommen, „sehr viele haben sich darüber geärgert“. Grund für den Einschnitt: Personalmangel. Um die zehn Saisonkräfte haben stadtweit in diesem Sommer gefehlt, und ohne Aufsicht darf eben keiner ins Wasser. „Sicherheit hat oberste Priorität“, stellt Böhm klar.

Nur eine Woche Verlängerung

Seit dem 9. September sind die Stuttgarter Freibäder zu, obwohl es deutlich länger heiß war. Nur in Möhringen im Süden und auf dem Killesberg im Norden hatte man kurzfristig eine Woche drangehängt. 20 000 Schwimmer nutzten dies. Aber von nichts kommt nichts. Wegen der Freibad-Verlängerung war die Öffnung der Hallenbäder in Bad Cannstatt und Plieningen nach hinten verschoben worden. Auch hier spielte der Personalmangel rein, zumal Dienstpläne und Verträge schon vor Saisonstart gemacht würden.

Das Ganze ist kein Stuttgarter Problem. Laut Edgar Koslowski, Landesvorsitzender des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister, fehlen in Baden-Württemberg bis zu 400 Bademeister. Schuld ist vor allem der Nachwuchsmangel. Das haben auch die Böblinger gemerkt. Damit es im Freibad personell rund läuft, war in diesem Sommer das Hallenbad nach einem Gemeinderatsbeschluss zu, erklärt Michael Welz, der Bäderleiter. „Das war ein Novum.“ Entschädigt wurde er mit einer „herausragenden“ Freibadsaison. Knapp 156 000 Menschen kamen bis zum 9. September; 55 000 mehr als 2017.

Das Neckarfreibad, eines der zwei Freiluftbäder in Esslingen, hat sogar schon eine Woche früher als sonst, am 2. September, zugemacht. Der Eingangsbereich ist renovierungsbedürftig, erklärt Moritz Brunemann, Sprecher der Esslinger Stadtwerke. Als Entschädigung blieb das Freibad im Ortsteil Berkheim eine Woche länger als normal geöffnet. Die starke Bilanz: Rund 108 000 Menschen kamen in diesem Sommer in die Einrichtungen.

Das Freibad Hoheneck in Ludwigsburg hat am 9. September zugemacht. Mehr als 120 000 Besucher gingen baden, „eine super Saison“, sagt Astrid Schulte, Sprecherin der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim. Doch sie hätte besser sein können. „Das Freizeitverhalten hat sich verändert, die Menschen gehen nicht mehr in die Bäder“, erklärt sie.

In der Konsequenz könnten immer weniger Kinder schwimmen. Die Stadtwerke begegnen dem nun mit einer Kampagne. Sie haben eine Schwimmfibel aufgelegt, die dieser Tage an 2500 Erstklässler verteilt wird. Zunächst steht am Samstag aber eine ganz andere Klientel im Fokus. Von 10 bis 17 Uhr dürfen Fiffi und Co. beim Hundeschwimmen im nicht mehr chlorierten und gefilterten Wasser die Freibadsaison in Ludwigsburg endgültig beenden.