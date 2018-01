Pelletofen qualmte

Ein kaputter Pelletofen hat am frühen Mittwochmorgen in der Poltringer Straße in Oberndorf für Aufregung gesorgt. Die Bewohner eines Einfamilienhauses alarmierten gegen vier Uhr die Rettungskräfte, nachdem der Rauchmelder losgegangen war. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen an und konnte bald Entwarnung geben. Ursache für die starke Rauchentwicklung war eine defekte Lüftung an einem Pelletofen, durch die der Rauch nicht richtig abgezogen wurde.

Vorsorglich untersuchte der Rettungsdienst die Familie. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand wurde niemand verletzt und am Haus nichts beschädigt. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude, sodass die Familie ihr Haus wieder beziehen konnte.