Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Pedelec in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ihn auf Höhe der Einmündung Brunsstraße eine 25-Jährige im Peugeot übersah. Die Frau hatte am rechten Fahrbahnrand gehalten und fuhr wieder an.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 71-Jährige stark ab und wich nach links aus. Er verlor die Kontrolle und stürzte auf die Straße.

Er wurde mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Am Pedelec entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von 50 Euro.