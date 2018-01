Party lief aus dem Ruder

Eine Heranwachsende feierte in der Nacht von Freitag auf Samstag ihren 18. Geburtstag in einem Haus in der Wilhelmstraße. Wie die Polizei berichtet, wollten kurz vor Mitternacht mehrere Personen dazustoßen. Weil diese nicht eingeladen waren, wurden sie von den Feiernden aus dem Gebäude verwiesen.

Vor dem Haupteingang kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen rund 20 Personen. Ein 17-Jähriger erlitt dabei eine leichte Stichverletzung am Oberschenkel. Ein Tatverdächtiger konnte zunächst flüchten. Kurz nach 1 Uhr meldete er sich aber über den Notruf und gab an, dass er sich am Bahnhof befinde.

Die Polizei griff den ebenfalls 17-Jährigen dort kurze Zeit später auf. Er hatte mehrere Verletzungen, darunter auch eine oberflächliche Stichverletzung am Oberschenkel. Die beiden Jugendlichen waren Gäste der Geburtstagsfeier. Sanitäter versorgten sie, einer der beiden musste zusätzlich in einer Klinik behandelt werden. Ein Messer konnte die Polizei aber nicht finden. Die Ermittlungen dauern an.