Party in der Scheune

Sie ist die Grande Dame der Entenhausener Entensippe um Donald, Onkel Dagobert und Daisy: Oma Duck wird 75. Am 27. September im Jahr 1943 tauchte sie erstmals als Figur in einem Comic-Strip ihres Erfinders, Disney-Zeichner Al Taliaferro, auf. Trotz Oma-üblicher grauer Haare sieht man Dorette Duck ihr Alter nicht an. Sie wirkt frisch und unternehmungslustig.

Nun weiß man, dass Comicfiguren so gut wie nie altern. Das gute Aussehen und ihre Fitness haben bei Oma Duck aber wohl vorrangig mit ihrer meist ruhigen Lebensart und ihrer extrem gesunden Ernährung zu tun. Einige betrachten die alte Dame denn auch als eine Art Öko-Traditionalistin am Rand der Comicmetropole. Ihren Bauernhof führt sie wie vor 100 Jahren, ihr Leben ist von harter Arbeit und einem gesunden Konservatismus geprägt.

Trotzdem besitzt sie natürlich ein altes Telefon – und ein wunderschönes altes Elektromobil der Marke Detroit Electric, mit dem sie auch schon mal in die City von Entenhausen fährt. Der Wagen wurde tatsächlich erstmals 1907 in den USA gebaut, allerdings wurde die Produktion 1939 eingestellt.

Eines kann als sicher gelten: An Dorette Ducks Geburtstag trifft sich die ganze Großfamilie auf ihrem Bauernhof. Wenn die Feier so wird wie an Heiligabend in einer Geschichte aus dem Jahr 1960, stellt Oma Duck die Tische in der Scheune auf. Denn damals waren selbstverständlich alle ihre Bauernhof-Tiere auch eingeladen.

Die Zutaten des Festmahls kommen allesamt vom eigenen Hof. Und daraus bereitet sie Köstlichkeiten, die von der Verwandtschaft und nicht zuletzt von ihrem chronisch hungrigen Knecht Franz Gans mit großem Appetit verschlungen werden.

Der steinreiche Dagobert erscheint immer dann, wenn er Hunger auf ein üppiges, leckeres und vor allem kostenloses Essen hat. Donalds Neffen Tick, Trick und Track verbringen oft ein Wochenende und auch schon mal die Ferien bei Oma. Daisy Duck konkurriert mit ihr bei kulinarischen Wettkämpfen, und für den stets klammen Donald ist sie für die Überbrückung von Versorgungs-Engpässen unersetzlich.

Oma Ducks Erkennungszeichen sind ihr in drei Etagen auf dem Kopf aufgetürmter Dutt, die Halbbrille, schwarze Jacke und rosa-schwarze Stiefeletten. Ihr Herzenswunsch ist es, dass auf ihrem Bauernhof immer alles so bleibt, wie es ist. Allem Neuen steht sie skeptisch gegenüber.

Die deutsche Übersetzerin der Duck-Geschichten von Carl Barks, Erika Fuchs (1906-2005), machte Dorette Duck in den deutschsprachigen Comicheften zur Schwester von Dagobert. Bei Barks selbst standen die beiden in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis. Eine reizvolle Idee von Fuchs: Die Charaktere beider Figuren – Großzügigkeit und Geiz – können kaum gegensätzlicher sein.

Als die Figur vor 75 Jahren erfunden wurde, hatte ihr cholerisch-sympathischer Enkel Donald übrigens nichts zu lachen. Oma Duck ist zwar herzensgut, aber von einem starken Sinn für Reinlichkeit beseelt: Bei ihrer Ankunft bekam Donald von ihr am Bahnhof zunächst kräftig den Enten-Hals gewaschen. Andreas Rehnolt