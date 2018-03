Parteien kritisieren Strobls «Kommunikationsdesaster»

Stuttgart. Nach der nicht-öffentliche Sitzung des Innenausschusses zogen Oppositions- und Regierungsfraktionen ein unterschiedliches Fazit. CDU-Polizeiexperte Siegfried Lorek betonte am Mittwoch, durch die Veröffentlichung der geplanten Polizeimaßnahmen seien keine Polizeieinsätze gefährdet worden. Strobl selbst sagte, die geplanten Maßnahmen fänden statt.

Hingegen sagte SPD-Innenexperte Sascha Binder, die Polizeiführung habe im Ausschuss erklärt, es gebe eine zeitliche Veränderung der Maßnahmen wegen des «Kommunikationsdesasters» des Ministeriums. FDP-Innenexperte Ulrich Goll meinte, es stehe unverändert im Raum, dass Polizeimaßnahmen nach der Veröffentlichung nicht stattfinden könnten. SPD und FDP, aber auch die AfD und die Grünen kritisierte Strobls Pressearbeit. Strobl hätte umgehend klarstellen können, dass mit den von ihm erwähnten «verdeckten Kräften» in Sigmaringen keine verdeckten Ermittler im engeren Sinne gemeint gewesen seien, sagte etwa der Innenexperte der Grünen, Uli Sckerl.

Strobl hatte nach einem Hilferuf des Bürgermeisters wegen auffälliger Asylbewerber Sicherheitsmaßnahmen in Sigmaringen angekündigt. In der Mitteilung vom Freitag war dabei auch von «verdeckten Kräften» des Landeskriminalamtes die Rede. Daran gab es große Kritik von der Opposition, der Polizeigewerkschaft DPolG und den Grünen im Landtag. Strobl habe sensible Informationen veröffentlicht, so der Vorwurf. Denn unter verdeckten Ermittlern sind im Polizeijargon Beamte zu verstehen, die mit fremden Identitäten in Szenen ermitteln. Solche Beamte waren und sind laut CDU aber nicht in Sigmaringen geplant.