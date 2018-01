Parkhäuser werden vernetzt

Stuttgart. Kaum etwas raubt Autofahrern so viele Nerven wie die Parkplatzsuche. Im Gebiet des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) soll dies jetzt leichter werden. Die VVS-App bietet eine neue Funktion an. Schon jetzt sind sämtliche 110 P+R-Anlagen mit mehr als 17 000 Stellplätzen im S-Bahn-Gebiet samt Öffnungszeiten und Preisen aufgelistet, nun wird sukzessive ein neuer Dienst aufgebaut, über den man per Live-Information sehen kann, wie viele Stellplätze überhaupt frei sind.

Bislang geht das nur bei zwei Anlagen in Stuttgart. Der Pilot war die Anlage in Österfeld, einem Teilort von Vaihingen. Mehr als 500 Autos kommen im Parkhaus nahe dem S-Bahn-Stopp unter. Anfang des Monats kam jenes in Degerloch dazu. Das Parkhaus Albstraße mit seinen 450 Stellplätzen befindet sich direkt an der B 27. Laut VVS-Sprecherin Pia Karge verfügen diese Parkhäuser über spezielle Zählvorrichtungen in den Schranken, die ihre Daten an die Integrierte Verkehrsleitzentrale der Stadt übermitteln. Und genau hier hängt sich die VVS-App rein. Per Schnittstelle werden die Daten abgerufen. 1000 Euro koste die Einrichtung einer solchen Schnittstelle.

Versuch mit Bosch gescheitert

Während sich ein früherer Echtzeit-Versuch entlang der S-Bahn-Linien 2 und 3 durch den Rückzug von Bosch 2017 zerschlagen hat, will man mit der neuen Technik nun durchstarten. Der Live-Service soll sukzessive in der Region ausgebaut werden, sagt Pia Karge. Ab Frühjahr soll die Funktion fürs Parkhaus Stuttgarter Straße Süd in Bietigheim-Bissingen zur Verfügung stehen. Zudem soll in absehbarer Zeit die Schnittstelle fürs Pendant in Bernhausen programmiert werden, sagt Uta Hörmann vom Verband Region Stuttgart (VRS), der die App fördert.

Und das aus gutem Grund. Als Teil des ÖPNV-Pakts von 2014 soll der VRS ein regionales P+R-Konzept entwickeln. Mit dem Pakt verfolgen Land, Stadt, Region und umliegende Kreise das Ziel, die Zahl der ÖPNV-Nutzer bis 2025 um 20 Prozent zu steigern. 1000 neue Parkplätze hat sich der VRS als Ziel gesetzt. Besonders im Blick hat man dabei „regional bedeutsame“ Standorte am Rand des VVS-Gebiets, denn bereits dort sollen die Menschen auf die Bahn umsteigen. Die weitere Konzeption sieht vor, dass das Parken Richtung Stuttgarter Zentrum teurer wird. Bislang aber herrscht Kraut und Rüben – unterschiedliche Eigentumsverhältnisse und Preismodelle beim P+R. Der VRS will daher über eine Betreiberorganisation die Angebote vereinheitlichen. Im Haushalt 2018 und in den Haushaltsplanungen bis 2022 hat er zwei Millionen Euro jährlich zur Umsetzung seines Konzeptes zur Verfügung und ist somit in der Lage, aktiv in die Mitfinanzierung und den Betrieb von P+R-Plätzen einzusteigen, teilt Uta Hörmann mit. Bis eine Betreibergesellschaft gegründet wird, will der VRS regional bedeutsame Stellplätze anmieten und so das Konzept stufenweise umsetzen.

Während es in der Politik vielen nicht schnell genug mit dem Ausbau geht, schreibt sich der VRS die Eröffnung des neuen Parkhauses am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen auf die Fahnen. Seit September 2017 ist das in Betrieb. Zudem gebe es konkrete Planungen der Kommunen Vaihingen/Enz, Waiblingen, Backnang und Gäufelden, allesamt im äußeren Ring. Die weitere Planung hänge aber nicht zuletzt auch von Fördermitteln ab, sagt Uta Hörmann.