Park um die Villa Reitzenstein ab Ende April wieder geöffnet

Stuttgart. April an wieder besichtigen. Insgesamt soll die Gartenanlage in diesem Jahr an 14 Samstagen für Besucher öffnen, wie das Staatsministerium am Dienstag mitteilte. Seit 2013 ist der Park des Amtssitzes von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) immer wieder geöffnet. Am Eröffnungssamstag finden demnach drei Rundgänge statt. Eine Auftaktführung mit Staatsminister Klaus-Peter Murawski (Grüne) ist öffentlich. Für zwei weitere Führungen zum Pflanz- und Parkpflegekonzept sind Anmeldungen nötig.