Paragleiter stürzt beim Landeanflug ab und stirbt

Bezau. „Beim Landeanflug klappte der Schirm in etwa 20 Meter Höhe plötzlich aus noch unbekannter Ursache zusammen, und der erfahrene Paragleiter schlug ungebremst am Boden auf“, teilte die Polizei am Abend in Bregenz mit. Der Familienvater sei noch vor Ort gestorben. Zum Unfallzeitpunkt herrschten am Landeplatz Bezau Sonnenschein und leicht böiger Wind.