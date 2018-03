Palmer im Kanzleramt – Kurz in Tübingen?

Dabei passte die Begegnung von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und Tübingens OB Boris Palmer am Dienstag so gar nicht in die üblichen Schubladen. Gewiss, beide sind sich einig über eine stärkere Sicherung der EU-Außengrenzen. Soweit, so oft gesagt und beklagt. Auch fürs Schmeicheln ist der smarte ÖVP-Politiker bekannt. Wenngleich er bei Palmer besonders dick auftrug: „Ich konnte heute den Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, treffen – eine beeindruckende Persönlichkeit.“ Aber Kurz schrieb auf Facebook auch: „Wir müssen mehr in Hilfe vor Ort investieren!“ Das passt kaum ins Schema F wie Feind.

Auch Palmer war voll des Lobes und fügte einen weiteren Aspekt hinzu: „Ich habe einen Menschen kennengelernt, der bescheiden und interessiert ist. Am meisten hat mich gefreut, wie sehr er sich für meine ökologischen Überzeugungen interessiert hat.“ 45 Minuten haben die beiden im Kanzleramt gesprochen, ein bisschen über Flüchtlingspolitik, viel über Ökologie, wie Palmer dem TAGBLATT sagte. Vor allem über Mobilität in den Städten. Und, so der Grünen-Politiker auf Facebook: „Bundeskanzler Kurz war sehr erstaunt, als ich berichtete, dass unsere Stadtwerke bereits 50 Prozent des Strombedarfs aus eigenen Anlagen und komplett CO2-frei erzeugen können.“ Er habe Kurz nach Tübingen eingeladen, „um unsere ökologischen Vorzeigeprojekte zu zeigen“. Kurz in Tübingen – da könnten die Unistädter zeigen, ob sie debattieren oder nur protestieren wollen.

Palmer war ohnehin in Wien auf einer EU-Nachhaltigkeits-Konferenz von Bürgermeistern, die gestern einen Aufruf zum Klimaschutz unterzeichnet haben. Aber wie kam es zur Einladung ins Kanzleramt? Kurz hat im Wahlkampfduell im Fernsehen Palmers Buch der grünen Spitzenkandidatin geschenkt. „Als er die Wahl gewonnen hatte, habe ich ihm ein Ersatzexemplar geschickt, mit einer kleinen Widmung. Daraufhin erhielt mein Büro einen Anruf und ich eine Einladung“, schreibt Palmer. Er bemüht sich übrigens offensichtlich, aus einer Schublade herauszukommen. Sein Buch heißt „Wir können nicht allen helfen“, seinen Facebook-Beitrag zu Kurz überschrieb er mit „Wir können vielen helfen“. Soweit, so selten gesagt.