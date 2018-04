Pakete in einem Tümpel entdeckt

Magstadt. Die Sendungen lagen am Montag zum Teil in einem Bachbett oder schwammen in einem nahegelegenen Tümpel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Pakete und Briefe seien allesamt noch verschlossen gewesen. Wer sie dort abgeladen hat, war zunächst unklar. Möglicherweise habe der Fall etwas mit einem aufgebrochenen Lastwagen desselben Paketdienstes in Schönaich (Kreis Böblingen) zu tun, dessen Ladung zwischen Samstag- und Montagmittag teilweise gestohlen wurde.