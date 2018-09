O'zapft wird!

München. Hundert Jahre alte Fahrgestelle und Dating-Apps, Bierzelte und Super-Recogniser, Sechs-Prozent-Bier und verlorene Gebisse: Das Oktoberfest hat seinen eigenen Charme. Hier ein paar Hinweise.

Festmeile Der Besucherstrom während der Wiesn vom 22. September bis 7. Oktober verteilt sich im Wesentlichen auf zwei Hauptstraßen des Festgeländes. An der einen stehen die Fahrgeschäfte. Auf der anderen Seite gibt es die Straße mit den Festhallen. Sechs Münchner Großbrauereien betreiben insgesamt 16 große Bierzelte mit zusammen fast 120 000 Sitzplätzen. Besonders an den Wochenenden sind viele Zelte oft so voll, dass niemand mehr hineingelassen wird.

Preise Dass es zu Überfüllungen kommt, könnten womöglich die gestiegenen Bierpreise verhindern. Um fast 3,6 Prozent heben die Wirte die Preise für eine Maß Bier in diesem Jahr an, womit erstmals die Elfeuromarke je Literkrug fiel. Die teuersten Biere kosten 11,50 Euro je Maß. Bürgermeister und Wiesnchef Josef Schmid (CSU) sagte der „tz“, es gebe „immer mehr Menschen, die wegen der Preise nicht kommen“. Die Firmen blieben – für viele Familien jedoch werde das Oktoberfest zu teuer.

Bierorgie Trotzdem: Das Bier ist die wichtigste Essenz des ganzen Festes. Rund 7,7 Millionen Liter rannen 2017 durch durstige Kehlen. Mit gut 6 Prozent Alkohol ist es stärker als gewöhnliches Bier – und es wird nur literweise ausgeschenkt. In feucht-fröhlicher Stimmung merkt mancher die Wirkung zu spät. Alljährlich müssen deshalb hunderte Besucher auf der Sanitätswache behandelt werden. Ist der Maßkrug leer, ist er ein beliebtes Souvenir: Rund 120 000 Gäste wurden 2017 beim Klau-Versuch erwischt.

Bierleichen Für die „Banane“ ist auf der Wiesn das Ende gekommen: So nannte der Volksmund die gelben Rettungstragen, mit denen abgeholt wurde, wer sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hatte. Grund für das Ende der Oktoberfest-Banane ist ein Wechsel im Rettungsdienst – der neue Betreiber setzt bei seinen Rettungskarren auf die Farbe blau. Auch dafür gibt es schon einen Namen: „Schlumpfkiste“.

Attraktionen Neben Riesenrad, Kettenkarussel und anderen Fahrgeschäften sind einige Attraktionen dieses Jahr neu auf dem Fest. So erwarten Besucher im „Dschungelcamp“ diverse Prüfungen. Und Weltraumtouristen in spe können ein wenig mit „Astro-Alex“ fühlen: im neuen „Chaos Pendel“, das die Fahrgäste in 42 Metern Höhe herumwirbelt. Nichts für schwache oder allzu volle Mägen. Auf der Oide Wiesn geht es traditinell zu, hier findet man historische, teils hundert Jahre alte Fahrgeschäfte, Jahrmarktorgeln, Blasmusik, Schuhplattler und Volkstanz.

Anbandeln In der schwülen Wärme, bei Bier und Musik kommt man sich leicht näher. Die Dirndlschürze der Dame zeigt, wie es um sie steht: Schleife links: zu haben. Rechts: vergeben. Für Männer haben Marketingexperten Gummibänder fürs Handgelenk entwickelt mit der Aufschrift: „Mogst obandln?“ Der Spruch steht auch auf Lebkuchenherzen, die Mann plakativ auf der Brust tragen kann. Spezielle Wiesn-Flirt-Apps helfen, dass die Suche nicht erst im Bierzelt beginnt.

Fundsachen 4055 Dinge blieben im vergangenen Jahr liegen und stapelten sich in den Regalen des Wiesn-Fundbüros bis unter die Decke. Darunter waren eine Tuba, ein Kinderautositz und zwei Bootspaddeln – und wie fast jedes Jahr ein Paar Krücken. Auch Rollstühle und Gebisse werden regelmäßig vergessen.

Sicherheit Mit noch mehr Videokameras, einem neuen Zaun, Eingangskontrollen und zusätzlichen Beamten mit Bodycams will die Polizei das Oktoberfest sichern. Wie bisher gilt ein Verbot größerer Taschen und Rucksäcke. Erneut werden rund 600 Polizeibeamte im Einsatz sein. Erstmals testet die Polizei „Super-Recogniser“. Das sind Menschen, die sich Gesichter von Verdächtigen besonders gut merken und nach ihnen Ausschau halten können. Sie sollen auf dem Gelände unterwegs sein und sich auch Videobilder ansehen, die von 47 Kameras kommen.

Promi-Wiesn Das Oktoberfest ist das Event des Jahres der Bussi-Gesellschaft. Jeder, der etwas auf sich hält oder will, dass andere etwas auf ihn halten, kommt. Als Hotspot für Neugierige, Autogramm- und Selfie-Jäger gilt das „Käfer's“. Dort festeten schon Weltstars wie Justin Bieber und Kevin Spacey, berichtet die „tz“. Aus heimischen Gefilden kommen oft Bayern-Kicker wie Mats Hummels, Schauspieler wie Elyas M'Barek oder Models wie Barbara Meier.

dpa/afp