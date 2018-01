Oldie-Bahn zurück auf dem Gleis

Stuttgart. Mama, können wir einsteigen?“ Ein kleiner Junge zerrt am Ärmel der blauen Funktionsjacke seiner Mutter. Am anderen Ärmel zieht sein Bruder. „Gleich geht es los“, vertröstet die Frau die Buben. Im Hof der Straßenbahnwelt der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) in Bad Cannstatt ist am Sonntagvormittag viel los. Heute nimmt die Oldtimerbahn der Linie 23 nach vier Jahren Unterbrechung ihren regulären Betrieb wieder auf. Aus dem Straßenbahndepot geht es auf der Panoramastrecke einmal quer durch die Stadt bis zum Fernsehturm – und wieder zurück.

Knapp 50 Menschen haben sich am Vormittag versammelt, um an der ersten Fahrt teilzunehmen. Viele Familien sind gekommen. Als die aus zwei Gelenktriebwagen bestehende Bahn gegen halb elf auf den Vorplatz fährt, bekommen die Kinder große Augen.

Geruch wie in alter Turnhalle

Mit den hochtechnisierten SSB-Waggons, die heute im Umlauf sind, scheint die fast 60 Jahre alte Oldie-Bahn nur die gelbe Lackierung zu teilen. Bereits beim Einstieg riecht es wie in einer alten Turnhalle. Der einst gelbe Ticket-Entwerter der Firma AEG ist von schwarzen Rostflecken übersät. Um auf das schmale Trittbrett zu steigen, braucht man Schwung – „Barrierefreiheit“ war in den 1960er Jahren offenbar ein Fremdwort. Die Polstersitze der schmalen Gelenktriebwagen der Serie GT4 sind, je nach Baujahr, mit grünem Stoff oder rotem Leder überzogen. Je 45 Sitzplätze bieten die zwischen 1961 und 1963 gebauten Bahnen. Heute ist es schwer zu glauben, dass sie bei ihrer Einführung als „übergroße, unpersönliche und übertechnisierte Kästen“ kritisiert wurden, wie es in einer Broschüre heißt.

Das nostalgische Bild rundet Sebastian Weber ab. Der Mann vom Verein Stuttgarts Historische Straßenbahnen, der die Oldie-Fahrten durchführt, nimmt das Klub-Motto „Wir machen Geschichte erfahrbar“ ernst: Mit dunkelblauem Anzug, hellblauem Hemd, Krawatte und obligatorischer Schaffner-Mütze hat er sich der Oldie-Bahn modisch angepasst. Sein Geldwechsler, bestehend aus einer schon etwas angegriffenen braunen Ledertasche und einer Vorrichtung für Münzen, ist kein funktionsloses Accessoire, sondern kommt tatsächlich zur Geltung: Heute gibt es für die Gäste vom Schaffner eigenhändig vom Block abgezogene Fahrscheine. Die Aufmachung sei original, versichert Weber. „Nur das Funkgerät hat es damals noch nicht gegeben“, sagt er und deutet auf seine Brusttasche. Wie viel ein Ticket damals gekostet hat, will ein Fahrgast wissen. Da ist Weber überfragt. Dafür weiß er, wie schnell die Oldie-Bahn fährt: „Bis zu 60 Kilometer pro Stunde“, sagt er, um gleich zu relativieren: „Meistens fährt sie aber zwischen 20 und 30.“

Zwar ist die Bahn gemächlich unterwegs, leise ist sie deshalb noch lange nicht. Beim Anfahren und Bremsen ruckeln wie Waggons, es poltert, knarzt und knackt allenthalben. Gibt der Fahrer Gas, klingt es, als hätte jemand einen großen Staubsauger angeworfen.

Auf der sogenannten Panoramastrecke geht es von Cannstatt aus in Richtung Fernsehturm und wieder zurück. Die Bahn ruckelt von der Straßenbahnwelt über die König-Karl-Straße Richtung Wilhelma, kämpft sich die Pragstraße hinauf und biegt am oberen Ende des Rosensteinparks links ab, wo sie die erste Einstiegsmöglichkeit erreicht. „Haltestelle Mittnachtstraße“ ruft Sebastian Weber durch den Wagen.

Weiter geht es zur neuen Haltestelle Budapester Platz, dem Scharnier zwischen Nordbahnhof- und Europaviertel, wo die Bahn in den unter Stadtbibliothek und Einkaufszentrum gelegenen Tunnel eintaucht. Über den Schlossplatz und den Charlottenplatz fährt sie in Richtung Süden. „Kuck mal, da sieht man schön auf die Stadt“, sagt ein Vater zu seinem Sohn, als es an Charlottenhaus und den herrschaftlichen Villen der Gänsheide entlang Richtung Bubenbad geht.

Nach einer Dreiviertelstunde ist die Hälfte der Rundfahrt geschafft. Am Fernsehturm angekommen, heißt es: Beine vertreten, Fotos machen und frische Luft schnappen. „Um kurz vor halb zwölf bitte wieder alle an Bord sein“, sagt Schaffner Weber.