Ohne klare Position

Bonn. Der SPD gebührt auch Respekt. Großer Respekt. Nach Jahren der Basta-Manieren quälen sich die Sozialdemokraten durch die basisdemokratische Ebene und tauschen, an der Sache orientiert, Argumente aus. Im Idealfall führen solche Debatten zur Klärung und zum innerparteilichen Frieden. Leider sind Idealfälle selten, sonst wären es ja keine.

Die durchaus faire und solidarische Diskussion auf dem Bonner Sonderparteitag hat der SPD keine Klarheit gebracht. Zwar wurde beschlossen, sich Koalitionsverhandlungen mit den Unionsparteien nicht zu verweigern, aber das eigentliche Problem der SPD ist damit nicht gelöst. Das wäre übrigens auch nicht anders gewesen, wenn sich die Genossen am Sonntag gegen eine neue große Koalition entschieden hätten. Das Problem der dahinsiechenden Volkspartei besteht in dem, was sie selbst als Erneuerung bezeichnet.

Der Streit innerhalb der SPD drehte sich in der jüngeren Vergangenheit darum, ob die Erneuerung nur in der Opposition oder auch in der Regierung zu bewerkstelligen sei. In den Hintergrund trat dabei, was denn mit Erneuerung eigentlich gemeint sei. Eine verbesserte innerparteiliche Demokratie ist sicher nicht zu verachten, bedeutet jedoch eher eine nachgeholte Selbstverständlichkeit als etwas Neues. Das Dilemma der Sozialdemokraten ist auch nicht entstanden, weil sich die Partei an Merkel-Regierungen beteiligt hat. Das eigentliche Problem der SPD besteht darin, dass man weder ihre aktuelle Position im Parteienspektrum definieren kann, noch klar ist, in welche politische Richtung es die Partei in Zukunft zieht.

Martin Schulz sagt, er möchte nie wieder auf der Straße hören, dass die Menschen nicht wissen, wofür die SPD steht. Mit seinem Phrasenfeuerwerk auf dem Parteitag hat er diesbezüglich nicht zur Aufklärung beigetragen. Nur ein Beispiel: Was außer Pfeifen im Wald bedeutet der Ausruf, jede Regierung, an der sich die Sozialdemokratische Partei beteiligen wird, wird eine SPD-Regierung sein? Mit einem 20-Prozent-Wahlergebnis? Realitätsverlust ist keineswegs ein Novum in der Politik.

Es ist nur gerecht, zu sagen, dass auch andere Parteien Orientierungsschwierigkeiten haben. Aber keine Partei muss so sehr den Gang in die Bedeutungslosigkeit fürchten, wie die SPD. Und keine Partei steht so sehr für den Kompromiss, für ein sowohl als auch.

Das ist oft verantwortungsbewusst, staatsbürgerlich und manchmal auch klug. Aber irgendwann ist jeder Wiedererkennungswert weg.