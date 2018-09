Ohne da zu sein im Mittelpunkt

Oberhof. Die Biathlon-Königin fehlte wegen eines Infekts – und dennoch stand Laura Dahlmeier beim Medientag des deutschen Teams am künftigen WM-Ort Oberhof im Mittelpunkt. Der Deutsche Skiverband plant nun sogar bis 2020 mit seiner Vorzeigeathletin. „Laura möchte von Jahr zu Jahr denken, aber ein ganz wichtiger Punkt für sie ist die WM 2020 in Antholz“, sagte Björn Weisheit als sportlicher Leiter.

Nach ihren beiden Olympiasiegen im Februar in Pyeongchang war die Zukunft der 25-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen lange offen gewesen. Erst Anfang Juli hatte Dahlmeier die Spekulationen über ein mögliches Karriereende beendet. „In mir brennt wieder das Feuer. Mir ist klar geworden, dass ich auf alle Fälle für das Biathlon bereit bin. Ich bin aktuell supermotiviert“, sagte die siebenmalige Weltmeisterin dem Münchner Merkur.

Aktuell wird Dahlmeier aber in ihrem Elan gebremst. Im Juni hatte sie sich bei einem Sturz mit dem Mountainbike eine Schnittverletzung am Oberschenkel zugezogen und musste genäht werden. Danach folgte eine Weisheitszahn-Operation – und derzeit sorgt eine Erkältung für eine Pause. Dahlmeier kann deshalb auch nicht bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Oberhof an den Start gehen.

Der DSV hat vor dem Weltcupstart jeweils vier Frauen und vier Männer gesetzt. Neben Dahlmeier haben nach den Ergebnissen des letzten Winters Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Vanessa Hinz (Schliersee) einen Startplatz zunächst sicher. Bei den Männern sind Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Simon Schempp (Uhingen), Benedikt Doll (Breitnau) und Erik Lesser (Frankenhain) beim Auftakt dabei. sid