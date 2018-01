Ohne Lokführer im Fernverkehr

Berlin. Ein Zug saust schnell wie ein Blitz über die Schienen. Am Rand tauchen keine roten Signale auf. Kein Mann, der eine L-Tafel für langsamer fahren hochhält. Auch in der Lok sitzt niemand. Da ist nur die Maschine, die lenkt, stoppt, Türen öffnet. Wenn es nach der Deutschen Bahn geht, gleiten so in 15 Jahren alle Fernzüge über deutsche Schienen. Automatisch, günstig, für noch mehr Passagiere. Das Programm „Digitale Schiene“ wurde am Donnerstag in Berlin vorgestellt – und wird Milliarden kosten.

Umsetzung in 10 bis 15 Jahren

„Es ist eine Revolution im Fernverkehr“, preist Bahn-Chef Richard Lutz die Änderung an. DB-Vorstand Ronald Pofalla spricht von einer Vorreiterrolle, die die Bahn in Europa einnehmen wird. Politiker wie die Bundestagsabgeordneten Kirsten Lühmann von der SPD und Matthias Gastel von den Grünen sind sich einig: „Die Digitalisierung war längst überfällig.“ Das Ziel: Die Bahn will 20 Prozent mehr Kapazität im deutschen Schienennetz schaffen – und das in zehn bis fünfzehn Jahren.

Das System, das den Kapazitätszuwachs ermöglichen soll, heißt ETCS, kurz für European Train Control System. ETCS sorgt dafür, dass keine Signale und Stellwerke benötigt werden. Heißt: Die Maschine entlastet den Menschen. Sie ist in der Lage, präziser zu stoppen und erkennt schneller als ein Lokführer, ob ein Zug auf der Strecke liegen geblieben ist. Dadurch verringert ETCS die Abstände, in denen Züge fahren. Eine engere Taktung bedeutet mehr Bahnen und damit mehr Passagiere. Langfristig gesehen könnten sogar die Preise für Bahnfahrer sinken, da etwa Wartungskosten für Signale entfallen.

Wie teuer die Umstellung wird, lassen Lutz und Pofalla offen. Derzeit prüft die Unternehmensberatung McKinsey, ob die Bahn das Projekt überhaupt stemmen kann. Experten gehen davon aus, dass mindestens 30 Mrd. EUR investiert werden müssen. Die Bahn muss nicht nur das Netz digitalisieren, Unternehmen müssen auch die Loks modernisieren. Da die Bahn hochverschuldet ist, müsste der Bund als Eigentümer in die Bresche springen.

Das stellt vor allem kleinere Bahnbetriebe etwa im Schienengüterverkehr vor Probleme. „Wir haben 35 Loks. Der Umbau kostet 350 000 EUR. Das könnten wir allein nicht stemmen“, sagt Ludolf Kerkeling vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen. „Es gibt Firmen, die, wenn sie nicht unterstützt werden, den Betrieb einstellen müssen.“ Er befürchtet, dass sich dann ein Teil des Schienengüterverkehrs wieder auf die Straße verlagert. Und das wäre genau das Gegenteil von dem, was Bahn und Bund wollen.