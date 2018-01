Ohne App geht nichts mehr

Nürnberg. Drei Trommler haben sich im Forum der Messe Nürnberg aufgebaut. Quer über das offene Treppenhaus geben sie ihre Einsätze und lassen die Luft beben. Währenddessen stapft der kleine Drache Tabaluga zwischen Messeständen herum, ferngesteuerte Roboter flitzen über den Boden, Drohnen schwirren durch die Luft und Kinder fahren mit kleinen Geländewagen durch die Menge. Es ist mächtig was los bei der Neuheitenschau, die traditionell einen Tag vor dem Start der Spielwarenmesse stattfindet.

Bei Carrera flitzen Rennwagen über die Bahnen: Zwei junge Damen in hautengen Rennanzügen steuern johlend „Carrera Cam Cars“. In den Autos sind zwischen den Vordersitzen Kameras verbaut, das Bild kann auf Smartphones oder Tablets übertragen werden. „Carrera-Fans haben schon länger mit Kameras auf den Autos experimentiert“, erklärt eine Sprecherin. Naheliegend, dass der Hersteller etwas ähnliches entwickelt. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft soll das Produkt auf den Markt kommen. Eines der Autos mit Kamera und Receiver schlägt mit 120 bis 130 EUR zu Buche.

Hilfe bei Agentenjagd

Am Stand gegenüber geht es ruhiger zu, aber nicht weniger rasant: Der Spieleverlag Schmidt stellt ein Detektivspiel vor: „Agentenjagd“. Das Besondere: Die Agenten geben ihre Spielzüge über eine App ein und reisen so über die Kontinente. Unterwegs erhalten sie geheime Nachrichten von Informanten. Vom Frühjahr an soll die Agentenjagd für etwa 20 EUR in den Läden stehen. „Das Spiel lässt sich ohne die App nicht spielen“, erklärt Produktmanager Matthias Karl. Es ist das erste Spiel von Schmidt, das so konsequent auf die neue Technik setzt. Die App funktioniert auch ohne Internetverbindung, so dass man auch ohne Wlan Spione jagen kann.

Noch ruhiger geht es am Stand von Fischertechnik zu. Das Kästchen, das auf dem Tisch steht, wirkt wie aus einem Ingenieurbüro: Kabel ziehen sich gut sichtbar über die Rückseite, bunte Lämpchen blinken und obenauf thront eine steuerbare USB-Kamera. Das „Robotics TXT Smart Home“ filmt aber nicht nur die Umgebung. Es kann auch den Luftdruck messen, Luftfeuchtigkeit und Temperatur überwachen und per Alarmton melden, wenn bestimmte Werte überschritten werden.

Der Controller kann mit einer Cloud verbunden werden, so dass die Daten jederzeit übers Internet abgerufen werden können. Dass dabei Daten abhanden kommen, sei nicht zu befürchten, versichert Gernot Bauer vom Fachbereich Elektrotechnik und Informatik an der FH Münster, der an der Entwicklung beteiligt war. Man halte sich an strenge Datenschutzrichtlinien und die Server der Cloud stünden in Europa.

Kinder ab zehn Jahren sollen mit dem „Robotics TXT Smart Home“ an das Programmieren herangeführt werden. Erhältlich ist das Set ab Juni, es wird etwa 180 EUR kosten. Nicht enthalten ist allerdings der Controller, der zur Programmierung und Steuerung notwendig ist.

An kleinere Kinder wendet sich eine Neuentwicklung des „Tip Toi“ von Ravensburger: Der Stift kann nicht mehr nur sprechen, sondern auch aufnehmen. In den Büchern werden die Kinder aufgefordert, Wörter in den Stift zu sprechen. Haben sie alle Aufgaben gelöst, wird eine Geschichte erzählt – inklusive der Sequenzen, die sie selbst aufgenommen haben. Das Starterset mit Stift und Buch gibt es ab September für 55 EUR.