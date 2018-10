Offenburg wählt Oberbürgermeister

Offenburg. Erstmals bewirbt sich dabei ein AfD-Politiker in Baden-Württemberg um das OB-Amt. AfD-Landeschef Ralf Özkara (47) hatte kurz vor Bewerbungsschluss seine Kandidatur um die Nachfolge der nach 16 Jahren nicht mehr antretenden Rathauschefin Edith Schreiner (CDU) eingereicht. Er begründete das mit der «desaströsen» Sicherheitslage in Offenburg - nach der tödlichen Messerattacke eines Asylbewerbers auf einen Offenburger Arzt.

Neben dem AfD-Kandidaten bewerben sich vier Männer und eine Frau. Große Chancen werden in der 60 000 Einwohner zählenden Kreisstadt des Ortenaukreises dem Bürgermeister von Willstätt (Ortenaukreis), Marco Steffens (40, CDU), eingeräumt. Als chancenreich gilt auch der von den Grünen und der SPD unterstützte Kölner Sozialdezernent Harald Rau (56, parteilos). Außerdem treten der Politikwissenschaftler und Soziologe Tobias Isenmann (29, parteilos), Malermeister Bernhard Halter (56) aus Kehl sowie die studierte Gartenbauerin Frauke Brudy (54) an. Rund 47 100 Wahlberechtigte dürfen am Sonntag an die Urnen gehen. Sollte keiner der Kandidaten bei der Wahl die absolute Mehrheit erreichen, findet am 28. Oktober in Offenburg eine Neuwahl statt, bei der dann die einfache Mehrheit zum Sieg genügt.