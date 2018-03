Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr

Die Jugendvertretung der Stadt Rottenburg hat ihre Hausaufgaben gemacht: Am Dienstag präsentierten die Mitglieder Victoria Veal und Nicolas Pelz eine Konzeption fürs Schülercafé in der Stadtlanggasse. Die Jugendvertretung ist zusammen mit der Stadtverwaltung Träger der neuen Einrichtung, die Anfang Mai eröffnet wird.

Das neue Schülercafé solle ein Ort fürs Lernen, für Partizipation, Begegnungen und kulturellen Austausch werden, führte Victoria Veal aus. Die Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler aller weiterführenden Schulen in Rottenburg. Im Schülercafé sollten kreative Veranstaltungen stattfinden, Informationen ausgetauscht, aber auch Kaffee und kleine Snacks angeboten werden. Es werde eine Hausordnung geben, ergänzte Nicolas Pelz, und in regelmäßigen Abständen eine Auswertung der Erfahrungen. Mit der „schee Schduub“ in der Stadtlanggasse habe man den idealen Standort zwischen Bahnhof und Eugen-Bolz-Platz gefunden.

Derzeit werden die Räume renoviert und eingerichtet. Auch eine kleine Küche wird Ende April geliefert. Der Ort solle ein „eigenes, modernes Gesicht“ bekommen, sagte Victoria Veal. Finanziert wird das Schülercafé von der Stadtverwaltung und aus Projekten der Schülervertretung. Die Öffnungszeiten des Schülercafés sind von Montag bis Donnerstag von 12 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 12 bis 19 Uhr.

Weitere Themen bei der Sitzung der Jugendvertretung waren die Planung einer Jugenddisco am 22. September sowie ein Fußballturnier für jüngere Schüler in der Kreuzerfeld-Turnhalle anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus am 18. März. Derzeit werden in den Schulen die Handzettel dafür verteilt. Anmeldungen nimmt der Verein Mokka entgegen (Telefon 07472/6356).

Letzter Punkt war ein Rückblick auf die Schülerbefreiung am Schmotzigen Donnerstag. Jugendvertreter und Stadtverwaltung äußerten sich zufrieden: Fürs Fest auf dem Marktplatz seien rund 400 Bändel verkauft worden. „Total positiv“ habe sich auch die Polizei geäußert, die „keine Zwischenfälle“ registrierte.