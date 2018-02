OB Palmer: Tübingen möchte für das fertige Konzept „Tü-Bus umsonst“ ebenfalls Förderung aus Berlin

Am Dienstag wurde bekannt, dass EU-Umweltkommissar Karmenu Vella einen Brief aus Berlin erhalten hat.

Gestern nun schrieb Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer den drei Bundesministern, dass er „mit großer Überraschung und Freude“ von dem Brief an die EU-Kommission erfahren habe. „Ich möchte Sie darum bitten, Tübingen in diese Überlegungen mit einzubeziehen.“

Weil die EU-Kommission Deutschland wegen jahrelanger Überschreitung der NO2-Grenzwerte mit einer Klage droht, schlugen Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) der Brüsseler Kommission eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität vor – darunter auch eine mögliche Beteiligung des Bundes an der Finanzierung eines kostenlosen Nahverkehrs in fünf Modellstädten: Essen, Bonn, Mannheim, Herrenberg und Reutlingen ( wir berichteten ).

Die Bundesregierung rudert schon wieder zurück

Kurz nach Bekanntwerden des Schreibens an die EU bemühte sich Regierungssprecher Steffen Seibert laut Medienberichten gestern schon wieder, die Debatte um einen kostenlosen Nahverkehr in einigen Städten abzuschwächen. In dem Brief seien lediglich verschiedene „Vorschläge“ gemacht worden. Nun sei es an EU-Umweltkommissar Vella, diese zu bewerten. Die EU hatte Deutschland eine Frist bis Ende vergangener Woche gesetzt, um Maßnahmen zur Luftreinhaltung vorzulegen und so eine Klage zu vermeiden.